Thống kê trận đấu Hàn Quốc 0-0 Venezuela: Trận hòa không bàn thắng

Từng tham gia nhiều đại hội thể thao lớn của châu Á và thế giới nhưng khi tác nghiệp tại ASIAD 20, nhất là trên đường chạy điền kinh, có những thời điểm chúng tôi ngỡ ngàng bởi cảm giác như đang theo dõi một giải đấu có phạm vi rộng hơn châu Á. Trong màu áo của một số quốc gia là những VĐV từng sinh ra hoặc thi đấu cho các quốc gia ở châu lục khác. Đáng chú ý, không ít người trong số họ đang trực tiếp quyết định những tấm HCV, thậm chí phá kỷ lục Đại hội.