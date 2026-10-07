Thống kê trận đấu Halesowen Town 1-2 Stafford Rangers: Stafford Rangers giành chiến thắng chung cuộc
Stafford Rangers vượt qua Halesowen Town với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-halesowen-town-1-2-stafford-rangers-stafford-rangers-gianh-chien-thang-chung-cuoc-468164.html