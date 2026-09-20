Thống kê trận đấu Getafe 1-0 Malaga: Iván Azón tỏa sáng, Getafe giành trọn 3 điểm

Hưng Yên FC tạo nên bất ngờ lớn tại vòng loại cúp Quốc gia 2026/27, khi đánh bại HAGL 3-2 trên sân Quy Nhơn, qua đó khiến đội bóng đang chơi ở V-League phải dừng bước.