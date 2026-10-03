Thống kê trận đấu Germany U19 1-1 Czechia U19: Hai đội chia điểm

Ngày 3-10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập hồi phục tại phòng gym khách sạn ở Jakarta. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cùng tiền vệ Đỗ Hoàng Hên vắng mặt sau khi cả 2 gặp vấn đề ở vùng cơ đùi sau và phải rời sân trong hiệp 2 trận thắng Pakistan. Vì vậy, khả năng ra sân của bộ đôi này ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn bỏ ngỏ.