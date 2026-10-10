Thống kê trận đấu FSV Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen: Moussa Diaby tỏa sáng, Bayer Leverkusen giành trọn 3 điểm

Tottenham đã đưa bóng đến rất gần mành lưới MU, nhưng không hiểu sao họ vẫn chưa thể làm tung lưới. Trong khi đó MU cũng tạo ra nhiều pha phản công sắc nét. Có chăng là khâu kết thúc của họ gặp vấn đề.