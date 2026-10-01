Thống kê trận đấu France U19 2-1 Turkey U19: France U19 giành chiến thắng chung cuộc
France U19 vượt qua Turkey U19 với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-france-u19-2-1-turkey-u19-france-u19-gianh-chien-thang-chung-cuoc-467341.html