Thống kê trận đấu Fiorentina 1-1 Napoli: Hai đội chia điểm

Chiều 20.9, đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm bóng đá J-Green Sakai (Osaka), hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước cuộc đối đầu quan trọng với ĐT nữ Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Hậu vệ Hoàng Thị Loan khẳng định các cầu thủ đã gác lại thất bại trước Nhật Bản, duy trì sự đoàn kết và quyết tâm giành chiến thắng để cạnh tranh vé vào tứ kết.