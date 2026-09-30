Thống kê trận đấu Fiji 2-1 New Caledonia: Fiji ngược dòng ngoạn mục
Fiji đã ngược dòng đánh bại New Caledonia 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Fiji kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng.
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-fiji-2-1-new-caledonia-fiji-nguoc-dong-ngoan-muc-467145.html