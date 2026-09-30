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Thống kê trận đấu Fiji 2-1 New Caledonia: Fiji ngược dòng ngoạn mục

Fiji đã ngược dòng đánh bại New Caledonia 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
2 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Fiji kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng.

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-fiji-2-1-new-caledonia-fiji-nguoc-dong-ngoan-muc-467145.html