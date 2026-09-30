Thống kê trận đấu Fiji 2-1 New Caledonia: Fiji ngược dòng ngoạn mục

Liên đoàn Cờ Việt Nam thông tin, đội tuyển Cờ vua Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại Giải vô địch Cờ vua Thế giới - FIDE Chess Olympiad 2026, diễn ra từ ngày 16-27/9 tại Samarkand (Uzbekistan), trong đó đội tuyển nữ lần đầu nằm trong Top 10 chung cuộc, còn đội tuyển Open giành huy chương Vàng Nhóm B.