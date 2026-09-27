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Thống kê trận đấu Fiji 2-0 Papua New Guinea: Fiji giành chiến thắng chung cuộc

Fiji vượt qua Papua New Guinea với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
2 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-fiji-2-0-papua-new-guinea-fiji-gianh-chien-thang-chung-cuoc-466713.html