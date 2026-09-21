Thống kê trận đấu Fiji 0-1 Vanuatu: Vanuatu giành chiến thắng chung cuộc

Sau gần 7 tháng tranh tài sôi nổi, Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026 đã khép lại thành công. Đại hội không chỉ ghi nhận những dấu ấn về chuyên môn mà còn cho thấy sự mở rộng mạng lưới sân chơi thể thao trải dài từ trung tâm thành phố đến các xã, phường miền núi.