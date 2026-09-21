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Thống kê trận đấu Fiji 0-1 Vanuatu: Vanuatu giành chiến thắng chung cuộc

Vanuatu vượt qua Fiji với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Phong độ & thống kê mùa giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-fiji-0-1-vanuatu-vanuatu-gianh-chien-thang-chung-cuoc-465877.html