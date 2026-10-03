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Thống kê trận đấu FC St. Pauli 1-1 Borussia Mönchengladbach: Hai đội chia điểm

FC St. Pauli và Borussia Mönchengladbach chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-fc-st-pauli-1-1-borussia-monchengladbach-hai-doi-chia-diem-467713.html