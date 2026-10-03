Thống kê trận đấu FC St. Pauli 1-1 Borussia Mönchengladbach: Hai đội chia điểm

Đội tuyển U23 Trung Quốc đã khép lại hành trình tại ASIAD 2026 bằng tấm HCĐ bóng đá nam sau khi đánh bại U23 Uzbekistan 4-3 ở loạt luân lưu, trong trận tranh hạng ba diễn ra đầy kịch tính. Hai đội hòa 2-2 sau 90 phút trước khi U23 Trung Quốc giành chiến thắng trên chấm 11m.