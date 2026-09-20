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Thống kê trận đấu FC Schalke 04 0-0 SV Elversberg: Trận hòa không bàn thắng

FC Schalke 04 và SV Elversberg chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. M. Rohr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.09. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
2 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

SV Elversberg kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-fc-schalke-04-0-0-sv-elversberg-tran-hoa-khong-ban-thang-465789.html