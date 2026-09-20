Thống kê trận đấu FC Schalke 04 0-0 SV Elversberg: Trận hòa không bàn thắng
FC Schalke 04 và SV Elversberg chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. M. Rohr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.09. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
SV Elversberg kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-fc-schalke-04-0-0-sv-elversberg-tran-hoa-khong-ban-thang-465789.html