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Thống kê trận đấu FC Lugano 1-3 Hellas Verona: E. Iannoni tỏa sáng, Hellas Verona giành trọn 3 điểm

Hellas Verona vượt qua FC Lugano với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-fc-lugano-1-3-hellas-verona-e-iannoni-toa-sang-hellas-verona-gianh-tron-3-diem-467515.html