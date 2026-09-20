Thống kê trận đấu FC Dallas 0-0 Austin: Trận hòa không bàn thắng

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu tối 20/9 và rạng sáng 21/9 có sự góp mặt của hai đội bóng thành Manchester, khi Manchester City tiếp Sunderland còn Manchester United làm khách trên sân Fulham. Bên cạnh đó, derby Madrid giữa Atletico Madrid và Real Madrid cùng trận Marseille-Paris Saint-Germain cũng là những cuộc đối đầu đáng chú ý.