Thống kê trận đấu FC Augsburg 2-2 Bayern München: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, lớp lớp các cầu thủ Công an Hà Nội tự hào với truyền thống vẻ vang của đội bóng thân yêu và bày tỏ khát vọng viết thêm những trang sử mới.