Thống kê trận đấu Faroe Islands U19 1-2 Slovenia U19: Slovenia U19 ngược dòng ngoạn mục
Slovenia U19 đã ngược dòng đánh bại Faroe Islands U19 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-faroe-islands-u19-1-2-slovenia-u19-slovenia-u19-nguoc-dong-ngoan-muc-467374.html