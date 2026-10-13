Thống kê trận đấu Famalicao 1-4 Alverca: Alverca thắng đậm thuyết phục
Alverca giành chiến thắng đậm 4-1 trước Famalicao. Chiquinho là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.13. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Famalicao kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; Alverca vượt trội về số cú sút trúng đích (5), nhưng Famalicao lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-famalicao-1-4-alverca-alverca-thang-dam-thuyet-phuc-469039.html