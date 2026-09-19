Thống kê trận đấu Espanyol 1-3 Elche: Germán Valera tỏa sáng, Elche giành trọn 3 điểm

Sau mùa giải 2025-2026 kết thúc ở vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng Anh, đoạt vé trở lại đấu trường UEFA Champions League, những tưởng Manchester United (MU) đã tìm lại bản sắc. Nhưng khi mùa giải 2026-2027 vừa bắt đầu, dông bão đã ập tới khiến bầu trời Old Trafford trở nên u ám.