Thống kê trận đấu England U19 0-1 Belgium U19: Belgium U19 giành chiến thắng chung cuộc
Belgium U19 vượt qua England U19 với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-england-u19-0-1-belgium-u19-belgium-u19-gianh-chien-thang-chung-cuoc-467962.html