Thống kê trận đấu England U19 0-1 Belgium U19: Belgium U19 giành chiến thắng chung cuộc

Trong bóng đá, điều gì làm nên thứ DNA không thể trộn lẫn của một đội bóng? Câu trả lời nằm ở bản sắc. Và với Câu lạc bộ Công an Hà Nội, suốt chặng đường 70 năm lịch sử (1956 - 2026), bản sắc được hình thành theo dòng chảy kế thừa nối dài qua nhiều thập kỷ, từ lứa cầu thủ đầu tiên của năm 1956 cho đến thế hệ hôm nay, từ những con người chiến đấu vì màu áo ngành Công an đến những tuyển thủ mang vinh quang về cho Tổ quốc, từ các tiền bối đặt viên gạch đầu tiên tới lớp cầu thủ bồi đắp, phát triển, đưa truyền thống đi xa.