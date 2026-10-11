Thống kê trận đấu Elche 0-0 Celta Vigo: Trận hòa không bàn thắng
Elche và Celta Vigo chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Víctor Chust là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Elche kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-elche-0-0-celta-vigo-tran-hoa-khong-ban-thang-468850.html