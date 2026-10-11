Thống kê trận đấu Elche 0-0 Celta Vigo: Trận hòa không bàn thắng

Nam Phi đang thúc đẩy nỗ lực giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic mùa Hè năm 2036, với mục tiêu đưa sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đến châu Phi lần đầu tiên. Nước này nằm trong số 7 quốc gia được mời trình bày đề án đăng cai trước Ủy ban các kỳ Thế vận hội tương lai của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vào tháng 11 tới.