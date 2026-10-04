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Thống kê trận đấu Denmark U20 3-3 United States U20: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Denmark U20 và United States U20 chia điểm với tỷ số 3-3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

Phong độ & thống kê mùa giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-denmark-u20-3-3-united-states-u20-man-ruot-duoi-ty-so-man-nhan-467819.html