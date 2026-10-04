Thống kê trận đấu Denmark U20 3-3 United States U20: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Giữa mùa thu Hà Nội, Hồ Tây đã trở thành đường đua sôi động của gần 900 vận động viên trong nước và quốc tế, tại Giải Bơi chải Thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026. Không chỉ mang đến những màn tranh tài quyết liệt, giải đấu còn mở ra một không gian giao lưu thể thao, văn hóa và quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè quốc tế.