Thống kê trận đấu DC United 0-1 SC Paderborn 07: G. Vidovic tỏa sáng, SC Paderborn 07 giành trọn 3 điểm
SC Paderborn 07 vượt qua DC United với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-dc-united-0-1-sc-paderborn-07-g-vidovic-toa-sang-sc-paderborn-07-gianh-tron-3-diem-467228.html