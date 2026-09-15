Thống kê trận đấu Daejeon Citizen 1-0 Kyoto Sanga: Victor Bobsin tỏa sáng, Daejeon Citizen giành trọn 3 điểm

Anthony Hudson vừa được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn hợp đồng đến năm 2029, nhưng quyết định này chưa thể giúp HLV người Anh trút bỏ sức ép. FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế sẽ trở thành bài test cực kỳ quan trọng với Hudson khi ông lần đầu có trong tay lực lượng mạnh nhất và phải tái đấu Việt Nam.