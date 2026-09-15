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Thống kê trận đấu Daejeon Citizen 1-0 Kyoto Sanga: Victor Bobsin tỏa sáng, Daejeon Citizen giành trọn 3 điểm

Daejeon Citizen vượt qua Kyoto Sanga với tỷ số 1-0. Myeong-jae Lee là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-daejeon-citizen-1-0-kyoto-sanga-victor-bobsin-toa-sang-daejeon-citizen-gianh-tron-3-diem-464940.html