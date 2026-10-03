Thống kê trận đấu Crystal Palace 0-2 Bristol City: S. Twine tỏa sáng, Bristol City giành trọn 3 điểm
Bristol City vượt qua Crystal Palace với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-crystal-palace-0-2-bristol-city-s-twine-toa-sang-bristol-city-gianh-tron-3-diem-467701.html