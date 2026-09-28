Thống kê trận đấu Columbus Crew 2-1 Inter Miami: Jamal Thiare tỏa sáng, Columbus Crew giành trọn 3 điểm

Nhận định bóng đá Indonesia vs Malaysia, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia và Malaysia sẽ tạo nên một trong những trận cầu được chờ đợi nhất vòng bảng. Đây vừa là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu tham vọng nhất Đông Nam Á, vừa có ý nghĩa trực tiếp đối với cuộc đua giành ngôi đầu bảng A.