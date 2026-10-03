Thống kê trận đấu Colombia 0-1 Paraguay: H. A. Benitez tỏa sáng, Paraguay giành trọn 3 điểm

Trong khi những ngôi sao đương thời như Messi, Neuer... đã chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế ở đội tuyển quốc gia, Ronaldo vẫn đang nỗ lực cạnh tranh suất thi đấu. Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn muốn được ra sân và cống hiến nhiều hơn, nhưng rào cản về tuổi tác không chừa một ai.