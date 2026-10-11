Thống kê trận đấu Charlotte 3-2 FC Dallas: Charlotte ngược dòng ngoạn mục

Trận hòa 2-2 của Bayern Munich trên sân của Augsburg vào tối thứ Bảy đang trở thành tâm điểm chú ý. Nguyên nhân chính xuất phát từ sai lầm tai hại của thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer. Nhờ đó mà bàn thắng nhanh nhất lịch sử Bundesliga đã ra đời.