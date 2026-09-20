Thống kê trận đấu CF Montreal 0-2 Columbus Crew: B. Mendez tỏa sáng, Columbus Crew giành trọn 3 điểm

Nhận định bóng đá Fulham vs Manchester United, vòng 5 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man Utd không muốn thua 3 trận liên tiếp khi làm khách đến sân của Fulham. Để làm được điều này, thầy trò HLV Michael Carrick phải khắc phục triệt để điểm yếu trong lối chơi.