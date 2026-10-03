Thống kê trận đấu Brentwood Town 3-1 Dagenham & Redbridge: A. Cerulli tỏa sáng, Brentwood Town giành trọn 3 điểm

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.