Thống kê trận đấu Brentwood Town 3-1 Dagenham & Redbridge: A. Cerulli tỏa sáng, Brentwood Town giành trọn 3 điểm
Brentwood Town vượt qua Dagenham & Redbridge với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-brentwood-town-3-1-dagenham-redbridge-a-cerulli-toa-sang-brentwood-town-gianh-tron-3-diem-467702.html