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Thống kê trận đấu Brazil U20 4-0 Mexico U20: Brazil U20 thắng đậm thuyết phục

Brazil U20 giành chiến thắng đậm 4-0 trước Mexico U20. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-brazil-u20-4-0-mexico-u20-brazil-u20-thang-dam-thuyet-phuc-467789.html