Thống kê trận đấu Bournemouth 0-1 Liverpool: Alexander Isak tỏa sáng, Liverpool giành trọn 3 điểm

Thay vì xây dựng một làng VĐV tập trung như nhiều kỳ ASIAD trước, nước chủ nhà Nhật Bản lựa chọn mô hình lưu trú phân tán cho ASIAD 20, trong đó khu nhà container tại Garden Pier, cảng Nagoya, là một trong những điểm lưu trú đáng chú ý.