Thống kê trận đấu Borussia Mönchengladbach 3-4 FSV Mainz 05: FSV Mainz 05 ngược dòng ngoạn mục

Trước cuộc đối đầu mang ý nghĩa quyết định với Thái Lan tại lượt cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026, đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam nhận được sự động viên từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây.