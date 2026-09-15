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Thống kê trận đấu Beijing Guoan 3-1 Pohang Steelers: Jeremy Dudziak tỏa sáng, Beijing Guoan giành trọn 3 điểm

Beijing Guoan vượt qua Pohang Steelers với tỷ số 3-1. Zhang Xizhe là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.77. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
2 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Beijing Guoan vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-beijing-guoan-3-1-pohang-steelers-jeremy-dudziak-toa-sang-beijing-guoan-gianh-tron-3-diem-464958.html