Thống kê trận đấu Beijing Guoan 3-1 Pohang Steelers: Jeremy Dudziak tỏa sáng, Beijing Guoan giành trọn 3 điểm
Beijing Guoan vượt qua Pohang Steelers với tỷ số 3-1. Zhang Xizhe là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.77. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Beijing Guoan vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-beijing-guoan-3-1-pohang-steelers-jeremy-dudziak-toa-sang-beijing-guoan-gianh-tron-3-diem-464958.html