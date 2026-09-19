Thống kê trận đấu Bayern München 7-0 Union Berlin: Bayern München thắng đậm thuyết phục

Sau 4 vòng đấu, Lazio khởi đầu khá ấn tượng với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Có thời điểm, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Gattuso dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A (Giải bóng đá vô địch quốc gia Italy) 2026-2027, nhưng đánh mất lợi thế sau trận hòa 2-2 trên sân nhà trước AC Milan dù dẫn trước 2 bàn. Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự phản đối quyết liệt của cổ động viên Lazio đối với chủ tịch đội bóng, khi họ từ chối đến sân.