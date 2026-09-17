Thống kê trận đấu Barcelona 7-2 Racing Santander: Barcelona thắng đậm thuyết phục

Man United dẫn Brighton 2-0 chỉ sau hơn 10 phút nhưng cuối cùng thua ngược gây sốc với tỉ số 2-3 tại Old Trafford, qua đó bị loại rất sớm khỏi cúp Liên đoàn. Thất bại này đến trong một tuần đầy biến động, đồng thời phơi bày nhiều vấn đề của Quỷ đỏ.