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Thống kê trận đấu Barcelona 7-2 Racing Santander: Barcelona thắng đậm thuyết phục

Barcelona giành chiến thắng đậm 7-2 trước Racing Santander. Lamine Yamal là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.03. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
160 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Barcelona kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; Barcelona vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-barcelona-7-2-racing-santander-barcelona-thang-dam-thuyet-phuc-465207.html