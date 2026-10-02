Thống kê trận đấu Auxerre 4-3 Clermont Foot: R. Labeau Lascary tỏa sáng, Auxerre giành trọn 3 điểm

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo dấu ấn đáng chú ý khi đánh bại Indonesia 3-1 ở trận phân hạng 9-12 ASIAD 2026, diễn ra chiều 2.10 tại Nagoya (Nhật Bản). Đây là lần thứ hai trong năm 2026, thầy trò HLV Federico Rampazzon vượt qua đội bóng số 1 Đông Nam Á.