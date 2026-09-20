Thống kê trận đấu Auxerre 2-1 Stade Brestois 29: Auxerre ngược dòng ngoạn mục

Việt Nam khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Asian Games 20 với 2 tấm Huy chương Đồng, thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân-Trịnh Gia Nghi ở môn teqball và Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ môn karate.