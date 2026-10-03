Thống kê trận đấu Austria Lustenau 0-1 FC Schalke 04: M. Sylla tỏa sáng, FC Schalke 04 giành trọn 3 điểm
FC Schalke 04 vượt qua Austria Lustenau với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-austria-lustenau-0-1-fc-schalke-04-m-sylla-toa-sang-fc-schalke-04-gianh-tron-3-diem-467709.html