Thống kê trận đấu Atletico Nacional 1-1 Chapecoense-sc: Hai đội chia điểm

ĐNCT - Mỗi mùa Trung thu, tiếng trống lân lại rộn lên giữa phố, mang theo niềm háo hức và ký ức rất riêng của nhiều thế hệ. Phía sau các màn biểu diễn rực rỡ là quá trình tập luyện bền bỉ của những người trẻ, cùng niềm đam mê được gìn giữ và tiếp nối qua từng mùa hội.