Thống kê trận đấu Atletico Madrid 2-0 Manchester United: Ademola Lookman tỏa sáng, Atletico Madrid giành trọn 3 điểm

Từ những danh hiệu ở đấu trường Đông Nam Á đến dấu mốc lịch sử tại sân chơi thế giới, bóng đá Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế. Thành quả 5 năm qua cho thấy nỗ lực của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong phát triển bóng đá trẻ, đẩy mạnh đối ngoại và xây dựng nền tảng hướng tới những mục tiêu cao hơn.