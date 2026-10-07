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Thống kê trận đấu Atherton Collieries 3-0 Trafford: Atherton Collieries thắng đậm thuyết phục

Atherton Collieries giành chiến thắng đậm 3-0 trước Trafford. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Atherton Collieries kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng.

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-atherton-collieries-3-0-trafford-atherton-collieries-thang-dam-thuyet-phuc-468163.html