Thống kê trận đấu Arsenal 3-0 Lille: Arsenal thắng đậm thuyết phục

Chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xác định mục tiêu của U15 Việt Nam không chỉ là thích nghi với thể thức thi đấu 8 người, mà còn phát triển tư duy chiến thuật, khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của các cầu thủ, tạo nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài.