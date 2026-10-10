Thống kê trận đấu Arsenal 2-1 Leeds: Arsenal ngược dòng ngoạn mục

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa giành giải “Xe thuần điện mới của năm” tại Car Choice Awards 2026 với 4,02 điểm chung cuộc. Dù kém đối thủ một chút ở vòng chuyên môn, VF 8 nhận điểm tuyệt đối 5,0 từ cộng đồng và vươn lên vị trí số một. Ngoài ra, VinFast còn thắng thêm hai giải với VF 3 và Limo Green, trở thành thương hiệu được vinh danh nhiều nhất mùa giải.