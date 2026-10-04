Thống kê trận đấu Argentina 7-0 Burkina Faso: Argentina thắng đậm thuyết phục

Sáng 4/10, các vận động viên tham gia giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi” đã tranh tài ở nhiều cự ly. Với đường chạy 5km, cung đường đưa vận động viên qua những địa điểm đặc trưng của bản Sin Suối Hồ, tạo cơ hội vừa thử thách thể lực, vừa khám phá cảnh sắc vùng cao. Ú Minh Đồng, đến từ Lai Châu, giành giải Nhất cự ly này.