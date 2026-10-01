Thống kê trận đấu Argentina 4-0 Bolivia: Argentina thắng đậm thuyết phục

Thất bại 0-2 trước đội tuyển Thái Lan tại lượt trận quyết định bảng B- FIFA ASEAN Cup 2026 mang lại nhiều nỗi tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù kết quả khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik dừng bước trong cuộc đua vô địch, nhìn nhận một cách công bằng và khách quan, đây là trận thua có thể dự báo trước xuất phát từ bối cảnh lực lượng tổn thất nặng nề, sự chênh lệch về độ gắn kết cũng như yếu tố may mắn trên sân.