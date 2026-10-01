Thống kê trận đấu Alianza Lima 1-2 Palestino: B. Carrasco tỏa sáng, Palestino giành trọn 3 điểm
Palestino vượt qua Alianza Lima với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-alianza-lima-1-2-palestino-b-carrasco-toa-sang-palestino-gianh-tron-3-diem-467236.html