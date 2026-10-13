Thống kê trận đấu Al-Nassr 3-1 Neftchi: Cristiano Ronaldo tỏa sáng, Al-Nassr giành trọn 3 điểm

Man City đến Anfield qua cửa sau, nhưng rời đi bằng chiến thắng 3-0 giữa những tiếng la ó. Dù đang bị cả Premier League công kích vì những cáo buộc vi phạm tài chính, đội bóng thành Manchester vẫn biết cách khiến các đối thủ phải cúi đầu bằng những màn trình diễn trên sân cỏ.