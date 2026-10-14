Thể thaoBóng đá quốc tế

Thống kê trận đấu Al-Ittihad FC 1-2 Shabab Al Ahli Dubai: Sardar Azmoun tỏa sáng, Shabab Al Ahli Dubai giành trọn 3 điểm

Shabab Al Ahli Dubai vượt qua Al-Ittihad FC với tỷ số 2-1. S. Azmoun là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
2 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Al-Ittihad FC kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Al-Ittihad FC vượt trội về số cú sút trúng đích (7), nhưng Al-Ittihad FC lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

▶ Xem tường thuật trận đấu

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-al-ittihad-fc-1-2-shabab-al-ahli-dubai-sardar-azmoun-toa-sang-shabab-al-ahli-dubai-gianh-tron-3-diem-469198.html