Thống kê trận đấu Al Ain 4-0 Al-Nassr: Al Ain thắng đậm thuyết phục

Không váy dạ hội, không những nghi thức quen thuộc của hoàng gia, Công chúa Leonor và em gái Sofía cùng Vua Felipe VI tận hưởng một ngày cuối tuần tại trường đua MADRING trong diện mạo trẻ trung, thoải mái. Chuyến đi đặc biệt càng thu hút chú ý khi Vương hậu Letizia không xuất hiện cùng gia đình.