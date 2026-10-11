Thống kê trận đấu Academico Viseu 2-1 Estoril: Soufiane Messeguem tỏa sáng, Academico Viseu giành trọn 3 điểm

Trước ngày tranh tài ở Asian Para Games, câu chuyện của những tuyển thủ người khuyết tật Việt Nam bắt đầu từ hai buổi tập mỗi ngày, từ giáo án riêng và khát vọng khoác áo đội tuyển. Họ đang chuẩn bị cống hiến bằng tài năng của mình. Còn chúng ta có thể làm gì để ngày càng nhiều người được bước vào đường đua mà họ lựa chọn?